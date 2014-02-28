ستاندرد: اسكتلندا ستواجه تحدياً كبيراً في حال استقلالها

قالت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني إن اسكتلندا ستواجه تحديا كبيرا - ولكن يمكن التغلب عليه - إذا وافق الناخبون على استقلالها في الاستفتاء المقرر في وقت لاحق هذا العام.

وذكرت الوكالة أنه رغم ما ستتمتع به اسكتلندا عند استقلالها من خصائص الاقتصاد الغني المصنف عند الدرجة الاستثمارية إلا أنها ستواجه ارتفاع الديون الحكومية والتأثر بأسعار النفط وربما المرونة المحدودة في السياسة النقدية.

وقالت ستاندرد آند بورز في بيان "في الوقت نفسه قد يصبح المركز الخارجي لاسكتلندا عرضة للتذبذب فيما يتعلق بالسيولة والاستثمار إذا خرجت البنوك."

وكانت مجموعة ستاندرد لايف للتأمين والمعاشات قالت في وقت سابق إنها قد تنقل بعض أنشطتها إلى خارج اسكتلندا إذا انفصلت عن المملكة المتحدة.

وقالت ستاندرد آند بورز "باختصار سيكون التحدي الذي ستواجهه اسكتلندا عند استقلالها كبيرا ولكن يمكن التغلب عليه."

