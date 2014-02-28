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صندوق النقد يهب لإنقاذ أوكرانيا من حافة الإفلاس

المصدر: واشنطن ـ واس
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طلبت أوكرانيا التي لا تزال تعيش أزمة سياسية، رسمياً من المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، "مساعدة عاجلة" من الصندوق، خصوصاً بعد تعيين رئيس وزراء جديد.

وجاء الرد سريعاً على لسان السيدة الأولى في صندوق النقد، كريستين لاغارد، بأن الصندوق على استعداد للاستجابة لهذا الطلب.

وقالت لاغارد في بيان إن السلطات الأوكرانية أبلغتني بطلبها للحصول على مساعدة صندوق النقد الدولي، ونحن على استعداد للاستجابة له، معلنة إرسال بعثة إلى أوكرانيا في الأيام المقبلة.

وأوضحت أن هذه البعثة من الخبراء ستسمح ببدء المحادثات مع السلطات الجديدة حول أطر خطة مساعدة ستترافق مع إصلاحات اقتصادية تقشفية.

يذكر أن أوكرانيا طلبت مساعدة المجتمع الدولي بهدف تفادي الإفلاس بينما يمر البلد في فترة انتقالية سياسية بعد عزل الرئيس فيكتور يانوكوفيتش.

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