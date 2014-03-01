تراجع قيمة الرواتب في بريطانيا لمستويات عام 2002

أكد تقرير رسمي تراجع القيمة الفعلية للرواتب في بريطانيا الى المستوى الذي كانت عليه عام 2002، بسبب تأثير الأزمة المالية التي ضربت الاقتصاد العالمي قبل ستة أعوام.

وأوضح التقرير، الذي صدر عن مكتب الإحصاء الوطني، أن قيمة الراتب الأسبوعي للموظفين بدوام كامل ارتفعت بنسبة 2 في المئة فقط منذ عام 2009، ولكن بعد حساب معدلات التضخم تتراجع قيمة الرواتب أكثر من 8 في المائة، لتعود قيمتها الحقيقية إلى مستوى عام 2002.

وأشار إلى أن قيمة الرواتب بين عامي 1997 و2008 سجلت ارتفاعا إجماليا بلغت نسبته 24 في المائة، مبينا أن متوسط الراتب الأسبوعي تراجع من 561 جنيها إسترلينيا إلى 517 جنيها.

من جهة أخرى، أوضح التقرير أن الفارق في رواتب الموظفين بدوام كامل بين الرجال والنساء تراجع إلى 9.5 في المائة، بعد أن كان 17.4 في المائة في عام 1997، لكن الفارق سجل بين عامي 2012 و2013 ارتفاعا طفيفا بلغ 0.5 في المائة، ليصل إلى 10 في المائة.