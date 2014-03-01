روسيا تهدد أوكرانيا برفع سعر الغاز مع تفاقم الديون

قال سيرغي كوبريانوف، المتحدث باسم شركة "جازبروم" الروسية، إن أوكرانيا قد تفقد الخصم الممنوح لها على أسعار الغاز الذي تزودها به الشركة المملوكة للدولة، بسبب الديون المستحقة على كييف.

وفي ديسمبر، وافقت روسيا على خفض سعر الغاز الذي تبيعه لكييف بمقدار الثلث إلى 268.50 دولار لكل ألف متر مكعب من 400 دولار كانت أوكرانيا تدفعها منذ عام 2009 بعدما أحجم الرئيس المعزول، فيكتور يانوكوفيتش، عن توقيع اتفاق تجارة أوروبي، مفضلاً علاقات أوثق مع روسيا.

وأضاف المتحدث أن ديون الغاز المستحقة على أوكرانيا بلغت 1.55 مليار دولار عن عام 2013، والشحنات التي تلقتها منذ بداية العام الجاري.