كبرى الشركات الإيطالية تشارك بملتقى الأعمال السعودي

يشارك نحو 200 مسؤول يمثلون كبريات الشركات الإيطالية، بملتقى الأعمال السعودي الإيطالي، الذي ينظمه مجلس الغرف السعودية بعد غد الاثنين، بخطوة تعكس الاهتمام الكبير لهذه الشركات بتوسيع أنشطتها ودخول السوق السعودي.

وسيشهد الملتقى مشاركة فاعلة من شركات إيطالية كبرى، متخصصة في مجالات الطاقة المتجددة وتجهيز وبناء المستشفيات والأجهزة الطبية.

وذكر بيان صحافي لمجلس الغرف السعودية، نقلته "واس"، أن الملتقى الذي يحضره حشد من أصحاب الأعمال في البلدين، ويرأس الجانب الإيطالي به نائب وزير التنمية الاقتصادية، سيكون مخصصاً للتركيز على قطاعات ذات قيمة مضافة عالية للاقتصاد.

ونوه رئيس مجلس الغرف السعودية، المهندس عبدالله بن سعيد المبطي، بالتطور الذي تشهده العلاقات السعودية الإيطالية، لا سيما في المجال الاقتصادي، مثمناً دعم حكومتي البلدين في تعزيز ودعم العلاقات الاقتصادية والتجارية.

وأشار إلى أن العلاقات السعودية الإيطالية تحظى باهتمام خاص في أجندة عمل مجلس الغرف، تماشياً مع رغبة القيادة السياسية في البلدين الصديقين، وتطلعات قطاعي الأعمال نحو الاستفادة من فرص الشراكة المتاحة في القطاعات التجارية، وتبادل الخبرات في المجالات المختلفة بما يعود بالنفع على الجانبين.