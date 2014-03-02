تراجع مؤشر التصنيع الصيني إلى أدنى مستوياته بـ8 أشهر

تراجع مؤشر مديري المشتريات في الصين إلى أدنى مستوى له خلال ثمانية أشهر، مع فتور نشاط قطاع الصناعات التحويلية، حسبما أظهرت بيانات رسمية يوم أمس السبت.

وتراجع المؤشر للشهر الثالث على التوالي، مسجلاً 50.2% في فبراير بانخفاض بنسبة 0.3 نقطة مئوية، عن 50.5% في يناير الماضي، بحسب المكتب الوطني للإحصاء والاتحاد الصيني للإمداد والمشتريات.

ويشير تخطي مؤشر مديري المشتريات مستوى الخمسين في المئة إلى آفاق إيجابية، بينما يشير انخفاضه تحت الخمسين بالمئة إلى قراءة سلبية. وبلغ مستوى المؤشر 51 في ديسمبر الماضي و51.4% في نوفمبر.

وقال محلل في المكتب الوطني للإحصاء جاو كينك لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إنه من الممكن أن يكون السبب وراء انخفاض بيانات فبراير أسبوع العطلات الوطنية، بمناسبة العام الجديد التقليدي أو مهرجان الربيع الذي يحل في مواعيد مختلفة في يناير أو فبراير. وقال بيان المكتب إن الشهور التي تقع فيها العطلات القمرية، شهدت انخفاض مؤشر مديري المشتريات على مدى السنوات الخمس الماضية باستثناء عام 2012.

ولم تعلن الحكومة النمو المستهدف لعام 2014 والذي يتوقع المحللون على نطاق واسع أن يتراوح بين 7% و7.5%.