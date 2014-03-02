سيمنز تفوز بعقد كهرباء بقطر قيمته253 مليون دولار

قالت شركة سيمنز الألمانية العملاقة للتكنولوجيا إنها فازت بعقد قيمته 253 مليون دولار من المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) لبناء تسع محطات تقوية بحسب بيان للشركة نقلته "رويترز".



والعقد البالغة قيمته920 مليون ريال قطري جزء من مشروع لتوسعة شبكة نقل الكهرباء بهدف تحسين استقرار الإمدادات في العاصمة القطرية وضواحيها.



وقال برنارد فونيسكا مدير عمليات سيمنز في قطر في بيان "سيسهم المشروع في تطوير البنية التحتية للكهرباء في الدوحة ومحيطها."



ومن المتوقع إتمام المشروع في غضون 26 شهرا.



كانت قطر اشترت في 2012 حصة قيمتها 2.4 مليار يورو (3.1 ) مليار دولار في سيمنز ثاني أكبر شركة ألمانية من حيث القيمة.



