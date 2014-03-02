مكاسب بملايين الدولارات من الإعلان لثوان في الأوسكار

أكثر من 40 مليون مشاهد حول العالم يتمركزون أمام شاشات التلفزيون كل سنة لمتابعة حفل توزيع جوائز الأوسكار، ليس فقط لمتابعة الفائزين وإنما أيضا لمتابعة آخر ابتكارات الموضة على السجادة الحمراء.

وتجني شركات الإعلان التجاري تكاليف وإيرادات تقدر بملايين الدولارات.

وتحقق الأكاديمية إيرادات بـ75 مليون دولار سنويا من شركة WALT DISNEY مقابل حق بث الحفل على قناة ABC التابعة لها، وذلك من خلال عقد طويل الأمد حتى عام 2020.

ويشير التقرير إلى أن جوائز الأوسكار فرصة أيضا لجني الأرباح من الإعلانات التي تقدر تكلفتها بـ1.8 مليون دولار لكل نصف دقيقة، وذلك بحسب شركة KANTAR MEDIA التي أفادت بأن إيرادات الإعلانات من حفل جوائز الأوسكار عام 2013 تجاوزت 88 مليون دولار. وهذا يفسر اهتمام ABC بالحدث.

وتمتد الفوائد المادية إلى الممثلين والمصممين أيضا، فبالرغم من أن الأرقام الدقيقة غير متوفرة لسريتها، إلا أن الأمر يختلف بين الفساتين الفاخرة والمجوهرات بحسب مدى إظهارها للكاميرا، فعلى سبيل المثال يمكن لممثلة أن تطالب بـ25 ألف دولار لارتدائها خاتما معينا، في حين يتراوح ما تتقاضاه لارتداء عقد على عنقها بين 100 ألف دولار و750 ألف دولار، فآن هاثاواي على سبيل المثال تقاضت 750 ألف دولار عام 2011 لارتداء مجوهرات "تيفاني أند كو".

وللممثل الفائز بالأوسكار زيادة راتب تقدر بـ20%، للفيلم الفائز بإيرادات أكبر من خلال شباك التذاكر إذا كان لا يزال في دور العرض وإيرادات أكبر من مبيعات الـ DVD والتحميل من المواقع الإلكترونية المدفوعة.

والملفت أن من يفوز بالأوسكار لا يحق له بيع تمثاله المطلي بالذهب والذي تقدر تكلفته بـ750 دولارا بحسب الأسعار الحالية للذهب إلا للأكاديمية مقابل دولار واحد!

وبحسب دراسة لشركة Micronomics فإن حمى الأوسكار ساهمت بأكثر من 200 مليون دولار في اقتصاد لوس انجلوس العام الماضي، من بينها 26 مليون دولار من الأكاديمية، و6 ملايين دولار على الحفلات المصاحبة للأوسكار وأبرزها Governors ball إضافة إلى مليوني دولار من إيجار سيارات الليموزين، و1.5 مليون من الزوار للمدينة خلال فترة الحفل.