مديونية اليمن الخارجية تسجل 7.2 مليار دولار

سجلت مديونية اليمن الخارجية في نهاية شهر ديسمبر من عام 2013 7.2 مليار دولار بانخفاض طفيف بلغ 9 ملايين دولار عن شهر ديسمبر من عام 2012.

وأوضح البنك اليمني المركزي في تقرير له نشر اليوم في صنعاء أن المديونية المستحقة لمؤسسات التمويل الدولية لا تزال تمثل النسبة الأكبر بواقع ثلاثة مليارات و560 مليون دولار، منها أكثر من ملياري دولار مستحقة لهيئة التنمية الدولية.

وبين أن المديونية المستحقة للدول الأعضاء في نادي باريس بلغت ملياراً و620 مليون دولار الحصة الأكبر منها لصالح روسيا الاتحادية بمبلغ مليار و143 مليوناً.

وأشار التقرير إلى أن المديونية المستحقة لصالح الدول غير الأعضاء في نادي باريس بلغت ملياراً و533 مليون دولار.