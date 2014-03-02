مسؤول: واردات مصر من القمح لن تتأثر بأحداث أوكرانيا

قال مسؤول مصري إن واردات مصر من القمح لن تتأثر بالاضطرابات السياسية في أوكرانيا.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن ممدوح عبد الفتاح نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية قوله "واردات مصر من القمح لن تتأثر بالأحداث السياسية التي تشهدها أوكرانيا"، علما أن مصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم.

وقال عبد الفتاح إن مصر استوردت نحو 880 ألف طن قمح من أوكرانيا منذ يوليو الماضي.

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية في مصر الدكتور محمد أبو شادي، قد ذكر قبل أيام أن مصر تستهلك حوالي 15 مليون طن قمح سنويًا في القطاعين العام والخاص، حيث تم شراء قرابة 4 ملايين طن قمح خلال 6 أشهر من أجود الأنواع، لتكوين احتياطي استراتيجي يكفي حتى 18 مايو المقبل.