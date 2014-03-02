مصر ستعيد تصدير الأرز وتفكر باستيراد القمح الفرنسي

قال خالد حنفي وزير التموين المصري الجديد إنه سيعيد النظر في قرار وقف تصدير الأرز وسيدرس استيراد القمح من فرنسا التي استبعدت بعد أن غيرت مصر مواصفات نسبة الرطوبة.

وارجع الوزير مثل هذه الخطوة الى الحاجة لانعاش الاقتصاد المصري، عبر عائدات التصدير، بحسب تصريحات الوزير لوكالة الشرق الاوسط نقلتها "رويترز".

وتشتري مصر نحو 10 ملايين طن من القمح سنويا من الخارج وقد شددت مواصفات نسبة الرطوبة في القمح إلى 13 % أو أقل وهو ما لا يسمح باستيراد القمح فرنسي المنشأ.

ويملك أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان فائضا من الأرز القابل للتصدير يقدر بنحو 800 ألف طن سنويا لكن وزارة التموين أوقفت تصدير الأرز في نوفمبر الماضي.