السعودية: 4 مليارات ريال لتطوير محطات تحلية المياه

أنفقت السعودية قرابة 4 مليارات ريال لخطط الإعمار على محطات التحلية، الأمر الذي أدى إلى زيادة العمر الافتراضي لتلك المحطات من 25 إلى 35 عاماً.

وقال محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، الدكتور عبدالرحمن آل إبراهيم، إن الجهات المعنية بالمملكة أوصت باعتماد حزمة مشاريع، من شأنها رفع كفاءة محطات التحلية الجديدة بنسبة تصل إلى 70% أسوة بما تم في المحطات الحديثة الجاري إنشاؤها، مثل محطة رأس الخير ومحطة ينبع.

من جهته قال المهندس محمد الغامدي، نائب المحافظ للتشغيل والصيانة، إن السعودية تنتج ما يقارب الـ20% من إجمالي إنتاج العالم من تحلية المياه، وتعتبر الدولة الأولى على مستوى العالم في إنتاج وتكرير المياه المالحة.

وأضاف أن المؤسسة تغطي 60% من احتياج المملكة الكلي من المياه، موضحاً أن المؤسسة التي تغطي جميع مناطق السعودية تسعى إلى توسيع عملها وتطوير محطة ينبع 3 لزيادة الإنتاج بما يعادل 550 ألف متر مكعب، إضافة للعديد من المشاريع الأخرى التي يجري العمل عليها.

وذكر الغامدي أن المؤسسة ومنذ عشر سنوات مضت أطلقت خطة "إعادة إعمار المحطات، وتقوم المؤسسة من خلال هذه الخطة على بناء محطات جديدة بعد انتهاء عمر المحطة الافتراضي، دون الإخلال بمعدلات الإنتاج اليومية.