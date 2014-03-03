تقييد سويسرا للهجرة.. ينذر بهروب الاستثمارات

يبدو أن قرار سويسرا تقييد الهجرة مع دول الاتحاد الأوروبي ستكون له آثار سلبية على المديين القريب والبعيد.

وبحسب تصريحات صحافية لوزير الاقتصاد السويسري فإن هذا الأخير يريد إنقاذ اتفاقات ثنائية مبرمة مع الاتحاد الأوروبي، بعدما صوت السويسريون قبل 3 أسابيع لصالح تقييد الهجرة من دول الاتحاد.

وقال الوزير يوهان شنايدر-أمان في مقابلة مع صحيفة زونتاج تسايتونج السويسرية "علينا أن نوفق بين الاستفتاء الشعبي وحرية التنقل للأفراد، وهذا أيضا لإنقاذ الاتفاقات الثنائية".

وتابع "هذه مهمة شديدة الصعوبة وربما تكون ‭"‬مهمة مستحيلة"، مضيفا أن من المهم لسويسرا الاستمرار في جذب الاستثمار الأجنبي.

وقررت سويسرا في استفتاء شعبي في التاسع من فبراير إعادة العمل بتحديد حصص للمهاجرين الأجانب من الاتحاد الأوروبي، وهو ما يناقض مبدأ حرية التنقل المتفق عليه مع الاتحاد الأوروبي.

ورد الاتحاد الأوروبي بوقف محادثات تهدف إلى مزيد من التكامل مع سويسرا في سوق الكهرباء الأوروبية واستبعاد سويسرا من برنامج التبادل الطلابي الأوروبي وبرنامج البحوث هورايزون 2020.

وقال شنايدر-أمان "لا نمو مستدام بدون هجرة". وكانت الحكومة وجماعات الضغط الممثلة للشركات قد أوصت الناخبين برفض تقييد الهجرة.

وقال الوزير إنه يتوقع أن يؤدي القرار إلى ضعف النمو الاقتصادي في سويسرا.