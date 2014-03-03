ضبط 1.5 مليون قطعة كهربائية مغشوشة في الرياض

ضبطت وزارة التجارة والصناعة السعودية أكثر من 1.5 مليون قطعة كهربائية مقلدة ومخالفة للمواصفات والمقاييس، وذلك بعد مداهمة فيلا سكنية وسط الرياض اتخذتها مؤسسة تجارية مستودعاً لتخزين المواد المغشوشة التي تشكل خطراً على المستهلكين، لتعد بذلك أكبر كمية تضبطها الوزارة، فيما تم إغلاق الفيلا وحجز جميع الكميات واستدعاء المسؤولين عنها للتحقيق واتخاذ إجراءات نظامية بحقهم.

وكشفت وزارة التجارة عبر موقعها على شبكة الإنترنت أن تفاصيل القضية تعود إلى تلقي الوزارة لشكوى من أحد المواطنين يفيد بالاشتباه في فيلا سكنية تقوم بتخزين كميات كبيرة من القطع الكهربائية المقلدة والمغشوشة وتسويقها على المحال التجارية في الرياض، حيث توجهت فرق الرقابة للموقع المشتبه به ومراقبته إلى أن تم التحقق من دخول كميات من القطع الكهربائية إلى داخل الفيلا بغرض التخزين.

وبعد مداهمة الموقع تبين وجود عمالة تقوم بإعادة تغليف الأجهزة المقلدة بعبوات جديدة تحمل علامات تجارية مشهورة وملصق يشير إلى ضمان مزور.

واشتملت الكميات التي تم حجزها على: أكثر من 32000 شواحن جوالات منزلية لعدة علامات، و205000 شاحن جوال سيارات تحمل علامات مقلدة، و6000 توصيلة شواحن آيفون، و1300 من بطاريات أجهزة نوكيا، و32000 شواحن جوالات لعلامة مشهورة، إضافة إلى 35000 سماعة لعدة علامات، و1250000 عبوة فارغة لتعبئة الشواحن.

وكانت وزارة التجارة والصناعة قد نفذت مؤخراً حملات شاملة على المستودعات والأسواق من خلال فروعها المنتشرة في مناطق المملكة لمصادرة القطع الكهربائية المقلدة، حيث ضبطت كميات كبيرة من تلك القطع المغشوشة، وعملت على إتلافها، مع اغلاق المحال المخالفة، واستدعاء المتورطين للتحقيق.