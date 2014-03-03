فريق صندوق النقد إلى أوكرانيا لإنقاذها اقتصاديا

المصدر: واشنطن - أ ف ب

يتوقع أن يصل فريق من صندوق النقد الدولي غداً الثلاثاء إلى أوكرانيا لبحث خطة مساعدة مع السلطات الأوكرانية الجديدة التي طلبت مساعدة مالية منه.

وقال الصندوق في بيان إن البعثة التي ستبقى في أوكرانيا حتى14 مارس "ستعمل على تقييم الوضع الاقتصادي الحالي"، و"ستبحث في الإصلاحات التي يمكن أن تشكل أسساً لبرنامج" مساعدة.

وأكدت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية بيا اهرنكيلدي أن المفوضية أرسلت خبراء اقتصاديين إلى كييف التي وصلوها الاثنين، لكنها لم توضح التفويض الممنوح لهم ولا الفترة التي سيمضونها في أوكرانيا.

إلا أن مصدراً أوروبياً أوضح أن "أي دولة عضو لن تتحرك من دون تقييم الحاجات المالية لأوكرانيا من قبل صندوق النقد الدولي".

وكان رئيس الوزراء الأوكراني الجديد طلب رسمياً الخميس بعيد تسلمه مهامه مساعدة صندوق النقد، مؤكداً أن صناديق الدولة "فارغة".

وصندوق النقد الدولي أعرب "عن استعداده للاستجابة" لهذا الطلب على إثر ضغط المجتمع الدولي، وأعلن إرسال بعثة ميدانية بهدف رسم أطر اتفاق مع السلطات وفقاً لإجراءاته الداخلية.

واعتبرت المديرة العامة للصندوق كريستين لاغارد منذ ذلك الوقت أن الوضع الاقتصادي في أوكرانيا لا يدعو إلى "الذعر"، ودعت السلطات إلى تجنب المزايدة بشأن مبلغ المساعدة المطلوبة.

وقالت السلطة الجديدة في أوكرانيا في بادئ الأمر إنها بحاجة إلى 35 مليار دولار على مدى عامين قبل أن تؤكد أنها تتوقع ما مجموعه 15 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لوحده لهذه السنة.