ليبيا تنشئ منطقة حرة وتدعو الخليجيين للاستثمار بها

حث المجلس الليبي لرجال الأعمال المستثمرين الخليجيين للدخول في شراكات اقتصادية مع الجانب الليبي والاستثمار في جميع المناطق الليبية، بهدف خلق مناخات جديدة واستفادة الجانبين والاستفادة من التجربة الاستثمارية لدول الخليج.

وقال رئيس مجلس إدارة المجلس الليبي لرجال الأعمال بشير الطرابلسي إن المجلس بصدد ترتيب زيارة لغرفة تجارة وصناعة الكويت لعرض بعض المشروعات الاستثمارية على الجانب الكويتي.

وأضاف أنه تم البدء في إنشاء منطقة حرة في مدينة مصراتة، متوقعا أن تكون جاهزة للتشغيل خلال الشهرين المقبلين، بعد أن تم الانتهاء من أعمال البنية التحتية.

وذكر أن هناك "فرصا جيدة للمستثمرين الراغبين في الدخول إلى السوق الليبي" ومنها الدخول في شراكة مشروع استثماري في مدينة مصراتة لإنشاء برج و فندق على مساحة 13 ألف متر مربع بتكلفة 100 مليون دينار ليبي (ما يعادل نحو 80 مليون دولار أميركي).

وحول الوضع الأمني في المدن الليبية وجدوى الاستثمار وقوانين المستثمر الأجنبي قال الطرابلسي انه على الرغم من الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد و"الأداء الحكومي الضعيف" الذي أدى إلى تردد العديد من المستثمرين المحليين والأجانب فإن "الوضع في تحسن تدريجيا".

ولفت في هذا الصدد إلى أن المجلس الليبي لرجال الأعمال "يحاول المشاركة في سن المزيد من القوانين لحماية المستثمر والقضاء على جميع العقبات التي تواجه الشركات الأجنبية".

يذكر أن المجلس الليبي لرجال الأعمال هو مؤسسة غير ربحية بدأت عملها بإنشاء شركة للاستثمار العقاري بهدف دفع عجلة النشاط الاقتصادي إلى الأمام وتعزيز استقرار السوق والدعوة لعمل المزيد من الشراكات والاستثمارات في المحيط الإقليمي والعالمي.