واشنطن: مستعدون لتقديم الدعم لأوكرانيا لتستقر مالياً

أكدت الولايات المتحدة أنها مستعدة لتقديم كل الدعم اللازم لأوكرانيا لمساعدتها على استعادة استقرارها المالي، وذلك في إطار برنامج يضعه صندوق النقد الدولي وتصاحبه إصلاحات اقتصادية تقوم بها كييف.

وقال وزير الخزانة الأميركي جاكوب لو في خطاب سيلقيه أمام الاجتماع السنوي للجنة العلاقات الخارجية الأميركية-الإسرائيلية (ايباك)، أكبر لوبي أميركي مؤيد لإسرائيل، إن "الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع شركائها الثنائيين والمتعددي الجنسيات لتقديم كل الدعم اللازم لأوكرانيا كي تستعيد الاستقرار المالي وتعود إلى النمو الاقتصادي إذا ما نفذت الحكومة الجديدة الإصلاحات اللازمة".

وأضاف أن البرنامج الذي يفترض أن يضعه صندوق النقد الدولي يجب أن يكون "نواة" أي خطة للمساعدة الدولية، مؤكدا أن "الولايات المتحدة مستعدة لتكميل مساعدة صندوق النقد الدولي من أجل تعزيز فرص نجاح جهود تطبيق الإصلاحات وتخفيف تداعيات الإصلاحات على الأوكرانيين الأكثر ضعفا".

وأوضح لو أنه تحادث مرات عديدة مع رئيس الوزراء الأوكراني أرسيني ياتسنيوك الذي أكد له أن حكومته "مستعدة لأخذ الإجراءات اللازمة لبناء أساس متين للاقتصاد، بما في ذلك إصلاحات للسوق ضرورية للغاية".