9 ملايين ريال مبيعات معرض "ويّا التمر أحلى" بالأحساء

اختتمت فعاليات مهرجان ومعرض تسويق تمور الأحساء "ويا التمر أحلى" الذي نظمته أمانة المحافظة بالتعاون مع غرفة الأحساء.

ونجح المهرجان على مدى 11 يومًا في أن يكون ملتقى خليجياً من خلال العدد الكبير للزوار الذي تجاوز 75 ألف زائر طيلة فترة المهرجان، وبلغت مبيعات التمور أكثر من 9 مليون ريال بحسب "واس".

واختتم المهرجان فعالياته بالعديد من الجوائز التي قدمت للزوار ضمن البرامج المصاحبة له كما استقبل المهرجان طيلة أيامه الكثير من الأطفال وطلاب وطالبات المدارس في فتراته الصباحية والمسائية.

وأفادت مشرفة اللجنة النسائية للمهرجان نوير الزلفاوي أن مسرح الطفل والمرسم شهدا إقبالا كثيفا من الأطفال وطلاب المدارس الذين استمتعوا بالفقرات والمسابقات التي قدمت، فيما حظي ركن الطهي باهتمام وتوافد من الجماهير لتذوق الأطباق التي أشرفت على صنعها فتيات مختبر الجودة التي تعتمد في أساسها على التمر.

وفي ذات الصدد تم شحن 518 طرداً من التمور داخل المملكة ودول الخليج طيلة أيام المهرجان بكمية قاربت 15540 كيلو غراماً عبر خدمة البريد الممتاز التي شاركت بالمهرجان لإيصال التمور للمستفيد برسوم رمزية.

