أهلا بالمليارديرات الشباب.. 31 دون سن الأربعين

كشفت مجلة فوربس عن وصول عدد المليارديرات إلى 1645 مليارديرا حول العالم، من بين هؤلاء، يوجد 31 مليارديرا دون سن الأربعين.

ويعتبر "جان كوم" مؤسس "واتسآب"، أحدث الميارديرات الشباب الذين دخلوا اللائحة.

ويعتبر كوم الوافد الجديد للائحة فوربس بعد أن باع شركته لـ"فيسبوك" مقابل 19 مليار دولار.

يذكر أن بيل غيتس استعاد صدارة قائمة فوربس بثروة بلغت 76 مليار دولار متفوقا على المكسيكي من أصل لبناني، كارلوس سليم الحلو، الذي حل ثانيا بثروة قيمتها 72 مليار دولار.

وبلغ عدد مليارديرات العالم هذا العام 1645 شخصا وبلغت نسبة النساء حوالي 10%، من عدد المليارديرات. كما أن مجموع ثروة هؤلاء الأشخاص بلغ 6.4 تريليون دولار.