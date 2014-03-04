ارتفاع الدخل الشخصي الأميركي 44 مليار دولار في يناير

ارتفع الدخل الشخصي الأميركي والدخل الشخصي المتاح بنسبة 0.3 و0.4% على التوالي في شهر يناير الماضي، وفق ما أظهرته بيانات رسمية للولايات المتحدة.

وبحسب بيانات وزارة التجارة الأميركية زاد الدخل الشخصي بواقع 43.9 مليار دولار خلال يناير، فيما سجل الدخل الشخصي المتاح زيادة قدرها 45.2 مليار دولار.

بدورها حققت نفقات الاستهلاك الشخصي زيادة بلغت 48.1 مليار دولار وبنسبة 0.4% في الشهر نفسه.

وكان شهر ديسمبر 2013 قد شهد انخفاضا في الدخل الشخصي بواقع 5.5 مليار دولار عن نوفمبر، فيما تراجع كل من الدخل الشخصي المتاح 9.7 مليار دولار ونفقات الاستهلاك الشخصي بواقع 6.5 مليار دولار على أساس التقديرات المنقحة.

يذكر أن الدخل الشخصي المتاح هو الدخل الصافي الذي يصل للفرد بعد خصم كافة الضرائب، في حين الدخل الشخصي يمثل إجمالي المبلغ قبل خصم تلك الضرائب.