التجارة: حصر ملف الأراضي المتعثرة بالسعودية

تنوي وزارة التجارة السعودية طي ملف المساهمين في الأراضي المتعثرة، فقد دعت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة جميع المساهمين في مساهمات متعب المقبل التابع لشركة متعب بن عبد العزيز المقبل وشريكه للاستثمار العقاري إلى تحديث البيانات، وذلك بتسليم المستندات الرسمية التي تثبت حقوقه في المساهمة لأقرب فرع للبنك العربي الوطني في مختلف مدن المملكة تمهيداً لحصر مساهمي تلك المساهمات وصرف ما يتم تحصيله من أموال المساهمين.

وعدت اللجنة هذا إعلاناً نهائياً لإخلاء مسؤوليتها حيال تأخر أي مساهم يتقدم بعد ستين يوماً من تاريخ الإعلان، كما نبهت إلى تعبئة البيانات على الموقع الإلكتروني للبنك العربي الوطني قبل التوجه للبنك، مبينة أنها تواصل أعمالها على صعيد بيع أراضي المساهمات العقارية المنظورة لديها بعد إنهاء الأعمال القانونية والمحاسبية المتعلقة بتلك المساهمات بالبيع المباشر أو بطريقة المزادات العلنية تمهيداً لإغلاق ملف أي مساهمة تعثرت لسنوات عديدة وإعادة حقوق المساهمين.

يشار إلى أن اللجنة نشرت قائمة جديدة على موقعها الإلكتروني تتضمن أسماء 1915 مساهماً لم يتسلموا حقوقهم في المساهمات التي عملت على تصفيتها من خلال الأمانة العامة للجنة أو بالإشراف على مكاتب المصفين، داعية المساهمين إلى زيارة موقع اللجنة والتأكد من وجود مستحقات مالية، ومن ثم مراجعة أقرب فرع لبنك البلاد في مدن المملكة لتتمكن من تحويل أموالهم مباشرة.

الجدير بالذكر أن اللجنة قد أقامت مزاداً علنياً على المتبقي من مخططي جوهرة المقبل في المجمعة ودرة الجوف بسكاكا، ولا زالت تعمل على تحصيل حقوق المساهمين لدى صاحب المساهمة.