العثمان: السعودية تسعى للاستثمار الأمثل في اقتصادها

أكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار السعودية، عبداللطيف العثمان، عزم الهيئة على تنفيذ التوجيهات القاضية بإعداد خطة موحدة للاستثمار، وخطط استثمارية لكل قطاع استثماري، تحدد فيه الآليات والمعايير لإحلال الواردات وتمكين الاستثمارات بتحقيق العائد الأمثل على اقتصاد المملكة.

وقال العثمان بكلمته إلى المنتدى السعودي الثالث للصناعات التحويلية، إن القطاع الخاص السعودي سيكون محور عملية التطوير، المعززة بالإنفاق الحكومي، والشراكات المحلية والأجنبية التي تسعى إلى تمكين مبدأ الاستثمار الأمثل للاقتصاد الأمثل، وذلك بالتعاون المطلق بين كافة الجهات ذات العلاقة في المملكة، على المستويين الحكومي والخاص.

واعتبر أن دعم الدولة للقطاع الصناعي بالمملكة انعكس بشكل إيجابي على تطور أداء القطاع الخاص، بعد أن سجل حضوراً قوياً، وبلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من تريليون ريال في عام 2013، وذلك يمثل حوالي 37% من إجمالي الناتج المحلي للمملكة، بمعدل نمو بلغ 9.4% عن عام 2012.