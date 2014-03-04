أوباما يقترح خفض العجز الأميركي إلى 564 مليار دولار

قال مسؤولون بالإدارة الأميركية إن خطة الرئيس باراك أوباما لميزانية العام المالي 2015 الذي يبدأ في أول أكتوبر تتضمن إنفاقا بقيمة 3.9 تريليون دولار بما يؤدي الى عجز قدره 564 مليار دولار أو 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

وسيكون ذلك انخفاضا من عجز متوقع قدره 649 مليار دولار أو 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2014.

وقال المسؤولون إن خطة ميزانية 2015 تتضمن تيسيرات ضريبية للعاملين الفقراء وزيادة الإنفاق على الطرق والجسور وتوسيع التعليم للأطفال الصغار.

وسيكشف أوباما عن خطته للميزانية في وقت لاحق أثناء زيارته لمدرسة ابتدائية محلية مما يعطيه الفرصة لتبرير تأكيد الخطة على زيادة التمويل للتعليم الذي يحظى باهتمام ضئيل من مشرعي الحزب الجمهوري المعارض.



