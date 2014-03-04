بريطانيا مستعدة لرفع الأجور بأعلى من معدل الغلاء

قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إنه مستعد لرفع الحد الأدنى للأجور بمعدل 3% وهي نسبة أعلى من التضخم (مؤشر الغلاء) تماشيا مع توصية قدمها مستشارون للحكومة الشهر الماضي.

وقالت لجنة الأجور إن الحد الأدنى للأجر ينبغي أن يرتفع الى 6.50 جنيه استرليني في الساعة بزيادة تفوق معدل التضخم وذلك للمرة الأولى في أكثر من خمس سنوات.

وقال كاميرون أثناء زيارة الى مدينة كوفنتري "أتطلع إلى الموافقة على هذه التوصية... إنها تعني أننا ونحن نتعافى من الركود الكبير فإن العاملين الكادحين الذين يحصلون على الحد الأدنى للأجر والذين عانوا أثناء الأوقات الصعبة يمكنهم أن يعرفوا أنهم سيكون لهم نصيب من الانتعاش".

وبمجرد أن توافق الحكومة رسميا على زيادة الحد الأدنى للأجر فإنه سيبدأ سريانها في أكتوبر/تشرين الأول قبل حوالي 6 أشهر من الانتخابات العامة القادمة في 2015 والتي من المرجح أن تكون مستويات المعيشة قضية رئيسية فيها.