روسيا: دول غربية طلبت منا عدم إقراض أوكرانيا

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن "روسيا كانت مستعدة للإفراج عن شريحة جديدة من ائتمان قيمته 15 مليار دولار مقدم إلى أوكرانيا، لكن دولا غربية طلبت من موسكو عدم شراء السندات الخارجية"، ويعني شراء السندات منح قروض إلى أوكرانيا بضمانة حكومتها.

وفي ديسمبر الماضي، اشترت موسكو ما قيمته 3 مليارات دولار من السندات الخارجية لكييف، لكن شريحة ثانية قيمتها مليارا دولار كانت مقررة في وقت سابق هذا العام تأجلت.

وأبلغ بوتين الصحافيين "كنا مستعدين من حيث المبدأ للنظر في أخذ خطوة جديدة للإفراج عن مزيد من الشرائح. مشتريات سندات إضافية، لكن شركاءنا في الغرب طلبوا منا عدم القيام بذلك".