نمو ملحوظ لقطاع الصناعة في المملكة المتحدة

شهد قطاع الصناعة في المملكة المتحدة تحقيق معدلات نمو ملحوظة خلال شهر فبراير من عام 2014 أكثر مما كان متوقعاً، حيث يعود ذلك إلى ارتفاع معدل العمالة في هذا القطاع في أسرع وتيرة له منذ نحو ثلاث سنوات.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية يوم أمس الاثنين أن مؤشر مديري المشتريات الصناعية ماركيت CIPS في المملكة المتحدة قد ارتفع من معدل 56.6 إلى 56.9 خلال شهر يناير الماضي، أي أعلى مما كان يتوقعه الخبراء الاقتصاديون 56.5، موضحة بأن أي معدل فوق الرقم 50 يشير إلى أن هذا القطاع يشهد عملية توسع.

وأشارت إلى أن هذا هو الشهر الحادي عشر على التوالي الذي تتوسع فيه الصناعات التحويلية في المملكة المتحدة، موضحة بأن معدل نمو الوظائف في هذا القطاع قد ارتفع أيضا في أسرع وتيرة له منذ شهر مايو 2011.

ونقلت عن كبير الاقتصاديين في ماركيت روب دوبسون قوله بأن هذا الارتفاع الحاد في إيجاد فرص العمل من شأنه أيضا أن يدعم الانتعاش الاقتصادي بطريقة أوسع، مشيراً إلى أن هذا المسح يقترح بأنه ينبغي أن نتوقع ربعا آخر من النمو الاقتصادي القوي في الربع الأول من بداية السنة.