أبوثنين: "العمل السعودية" توسع برنامج حماية الأجور

بدأت وزارة العمل التطبيق الإلزامي للمرحلة الثالثة من برنامج حماية الأجور على فئة الـمُـنْشآت البالغ عدد العاملين لديها 1000 موظف فأكثر، وعددها 301 منشأة.

وأعلن وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبوثنين، في بيان صحافي عن جدولة زيارات تفتيشية شاملة للمُنشآت المتأخرة في تطبيق البرنامج خلال شهر من تاريخ بدء المرحلة الثالثة.

وأكد تطبيق العقوبات بحق المتأخرين لمدة شهرين، والتي تشمل إيقاف جميع الخدمات ما عدا رخص العمل، ثم يصار إلى إيقاف جميع الخدمات عن الـمُـنْشآت المتأخرة ثلاثة أشهر، فيما يسمح للعمالة نقل خدماتها إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب الـمُـنْـشأة الحالي، حتى ولو لم تنته رخص العمل.

ويرصد البرنامج عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات السعوديين والوافدين في مُـنْشآت القطاع الخاص، من خلال إنشاء قاعدة بيانات محدثة تحتوي على عمليات صرف الأجور، وتحديد مدى التزام تلك الـمُـنْشآت بصرف مستحقات العاملين لديها بالوقت والقيمة المتفق عليها بين طرفي العلاقات التعاقدية، وفقاً لنظام العمل.

وحول إحصائيات البرنامج، أوضح أبوثنين أن برنامج حماية الأجور في مرحلته الأولى طبق على الـمُـنْشآت التي يبلغ عدد عمالتها 3000 فأكثر وعددها 184 منـشأة، وقد التزمت 110 مـنـشأة بالبرنامج، وتعهدت 52 مـنـشأة برفع ملفاتها، ومن ثم تم رفع الإيقاف بموجب التعهد، فيما تم إيقاف جميع الخدمات بما فيها إصدار وتجديد الرخص عن 22 منـشأة.