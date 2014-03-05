بريطانيا: تأشيرة الكويتيين بالمجان.. وفي يومين فقط

رغم الاتفاقيات السابقة بين بريطانيا والكويت حول إلغاء التأشيرات عن المواطنين الكويتيين السياح، لكن الاتفاقية لم تدخل حيز التنفيذ، وتوقفت لفترة بعد أن كان مقررا لها أن تبدأ بداية العام الجاري.

إلا أن السفير البريطاني فرانك بيكر في الكويت عاد ليؤكد في مؤتمر صحافي أن تطبيق نظام التأشيرات الالكترونية سيتم قبل نهاية العام الجاري.

وأشار إلى إمكانية الحصول على التأشيرات قبل 48 ساعة من موعد السفر وبالمجان، مشدداً على أهمية الدقة في كتابة البيانات لتكون متطابقة مع جواز السفر خلال طلب الحصول على التأشيرة.

وبين السفير بيكر أن هنالك إقبالا متزايدا من قبل الكويتيين لزيارة بريطانيا حيث يصل عدد الزائرين إلى 250 ألف كويتي سنوياً يقضون العطلات في المملكة المتحدة، متوقعاً زيادة هذا العدد بعد تطبيق نظام التأشيرات الإلكترونية قبل نهاية العام الجاري.