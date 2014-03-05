توقعات بتراجع نمو الاقتصاد العالمي خلال فبراير

أظهر مسح لقطاع الأعمال الأربعاء، أن النمو الاقتصادي العالمي تراجع الشهر الماضي مع تضرر قطاع الخدمات من أحوال جوية سيئة في الولايات المتحدة واليابان.

وانخفض المؤشر العالمي للإنتاج لجميع الصناعات الذي يصدره بنك "جيه بي مورجان" ويجمعه مع مؤسسة ماركت إلى 53 نقطة في فبراير/شباط من 54.0 نقطة في يناير/كانون الثاني لكنه ظل فوق مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش للشهر السابع عشر على التوالي.

وقال ديفيد هنسلي الخبير الاقتصادي في جيه بي مورجان "الاقتصاد العالمي سجل تباطؤا غير متوقع في فبراير. لكن هذا يبدو أنه نتيجة لعدد من العوامل السلبية المؤقتة التي أبطأت نمو قطاع الخدمات".

