"أسواق المزرعة" توقع 18 عقدا بتكلفة 180 مليون ريال

قال الرئيس التنفيذي لشركة أسواق المزرعة السعودية، المهندس ماهر بن حازم الأسود، في مقابلة خاصة عبر الهاتف مع "العربية.نت"، إن الشركة تستهدف زيادة إيراداتها من الفروع خارج المنطقة الشرقية، لتشكل أكثر من 50% من إيرادات الشركة خلال 5 سنوات قادمة.



وأضاف بن حازم "إنه تم توقيع 18 عقدا لفروع جديدة تبلغ تكاليفها الاستثمارية المتوقعة حوالي 180 مليون ريال سعودي"، وأكد أن الشركة تستهدف افتتاح 25 فرعا، من بينها 5 فروع في المنطقة الشرقية خلال 3 سنوات قادمة.

وتوقع بن حازم إقرار آلية توزيع أرباح تتناسب مع خطط واستراتيجيات الشركة، وذلك من ناحية توفير السيولة اللازمة لتنفيذ مشاريع الشركة المستقبلية، والتمكن من زيادة رأسمال الشركة.

وحول البنوك التي ستقدم تسهيلات بنكية لشركة أسواق المزرعة قال المهندس ماهر "كلها بنوك سعودية، لن نحصل على تمويلات من بنوك أجنبية، والتسهيلات ستكون متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية".

وقال المهندس بن حازم "لدينا خطة توسعية لـ3 سنوات، يتم التركيز على الفروع في مناطق جديدة، بخلاف المنطقة الشرقية، سنقوم بافتتاح فرعين فقط في المنطقة الشرقية خلال 2014، مدينة الرياض ستشهد افتتاح فرعين في النصف الثاني من العام الجاري، إضافة إلى فرعين في شمال المملكة، وبالتحديد في حائل وعرعر، وفرعين آخرين أحدهما في ينبع، والآخر في مدينة جدة".



وحول تركز إيرادات أسواق المزرعة في المنطقة الشرقية قال ماهر "70% من مبيعات الشركة تأتي من فروع المنطقة الشرقية وعددها 37 فرعا، تشكل 80% من بين 45 فرعا هي إجمالي عدد الفروع في السعودية، ونستهدف زيادة الإيرادات من خارج المنطقة الشرقية إلى أكثر من 50%".



وأكد بن حازم أن السوق متعطش لمراكز تسوق جديدة على الرغم من وجود مراكز كبيرة منتشرة في مختلف مناطق المملكة.

وحول المنافسة التي تواجهها أسواق المزرعة من شركات أخرى تحظى بانتشار واسع قال بن حازم "المنافسة موجودة في جميع مناطق المملكة، خاصة في قطاع التجزئة، حيث يوجد بالسوق السعودي منافسون يتمتعون بكفاءة عالية من ناحية الجودة والانتشار الجغرافي، ومن ناحية النمو اختلفت طبيعة المستهلك السعودي وتوجهات التسوق لديه، وذلك بالانتقال من الأسواق التقليدية باتجاه السوبر ماركت والأسواق المنظمة".

وأكد بن حازم ماهر أن أسواق المزرعة تمتلك نقاط قوة وخططا واستراتيجيات وسياسات تسويقية تؤهلها للمنافسة وتوسيع قاعدة عملائها والانتشار الجغرافي في مختلف مناطق المملكة.