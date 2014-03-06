أميركا تعيد بيع عملة النسر البلاتينية الأسبوع المقبل

تستأنف إدارة سك العملة في الولايات المتحدة بيع عملات النسر الأميركي البلاتينية في العاشر من مارس مع تجدد اهتمام المستثمرين بها بعد توقف إصدارها لمدة أربع سنوات.

وستطرح الإدارة العملات البلاتينية بعلاوة 4 بالمئة فوق السعر في السوق الفورية. وذكرت الإدارة في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى المتعاملين المعتمدين اطلعت عليها رويترز، أنها ستبيع العملة بوزن أوقية واحدة (أونصة) ولن تبيع أحجاما أصغر.

وقال متحدث باسم الإدارة إنها أبلغت المشترين المعتمدين بالقرار الثلاثاء. وتوقفت الإدارة عن سك العملات البلاتينية في 2008 حين تضاءلت مشتريات المستثمرين من الأفراد وهواة جمع العملات بعد صعود حاد للأسعار في مطلع ذلك العام وتحول الاهتمام إلى العملات الذهبية كملاذ استثماري آمن في ذروة الأزمة الاقتصادية العالمية.