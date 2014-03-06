الذهب يستقر قرب 1335 دولارا مدعوما ببيانات أميركية

استقر الذهب، اليوم الخميس، قرب 1335 دولاراً للأوقية (الأونصة) مدعوماً ببيانات أميركية ضعيفة، بينما ينتظر المستثمرون لاستقاء الاتجاه من التطورات في أوكرانيا وتقرير مهم للوظائف الأميركية.

وقال المتعاملون إنهم يتوقعون جلسة تداول هادئة قبيل تقرير الوظائف الأميركية، غداً الجمعة، والذي سيساعد في تقدير قوة سوق العمل بأكبر اقتصاد في العالم، وأفق برنامج التحفيز لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

وفي غضون ذلك يستفيد الذهب من التوترات بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا حيث يعتبر ملاذاً آمناً.

وتراجع السعر الفوري للذهب 0.1% إلى 1335.60 دولار للأوقية بعد أن ارتفع 0.2% في الجلسة السابقة بفعل بيانات ضعيفة عن التوظيف في القطاع الخاص الأميركي ونمو قطاع الخدمات. واستقرت الفضة دون تغير عند 21.16 دولار للأوقية.

ونزل البلاتين 0.1%، مسجلاً 1473.5 دولار للأوقية ليظل قرب أعلى مستوى في ستة أشهر لمخاوف بشأن المعروض بعد أن انهارت، أمس الأربعاء، المحادثات بين أكبر منتجي البلاتين في العالم واتحاد عمال التعدين والبناء في جنوب إفريقيا، مما بدد الآمال في إنهاء إضراب مستمر منذ ستة أسابيع.