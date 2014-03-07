البرازيل تسجل عجزا تجاريا بـ6 مليارات دولار في شهرين

سجلت البرازيل عجزا تجاريا للشهر الثاني على التوالي، بلغ في فبراير 2.125 مليار دولار، وهو ما يبرز تدهورا سريعا في ميزان التجارة لأكبر اقتصاد في أميركا الجنوبية، وفقا لما ذكرته وزارة التجارة البرازيلية.

وكانت البرازيل سجلت عجزا تجاريا في شهر يناير الماضي بلغ 4.06 مليار دولار، وهو أكبر عجز شهري على الإطلاق، ورغم هذا فإن صادرات البرازيل من فول الصويا في فبراير سجلت مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 2.79 مليون طن بدعم من طلب قوي من الصين وسعر صرف موات.

والمستوى القياسي السابق المسجل لشهر فبراير كان في 2012 عندما بلغت الصادرات 1.57 مليون طن. وفي فبراير 2013 وصلت صادرات فول الصويا إلى 959 ألف طن، بينما في يناير هذا العام تمكنت البرازيل من تصدير 30600 طن فقط.

والبرازيل هي أكبر مصدر في العالم للسكر والبن وعصير البرتقال، وقد تتخطى الولايات المتحدة كأكبر منتج لفول الصويا هذا الموسم.

وأنهت البرازيل على أصغر فائض تجاري في أكثر من عشر سنوات مع ارتفاع الواردات من الوقود والسلع الاستهلاكية وتراجع الصادرات.