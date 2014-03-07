السيسي: "بلد 90 مليونا بيتصرف عليها 165 مليار جنيه"

اعترف وزير الدفاع المصري المشير عبد الفتاح السيسي بأن الوضع الاقتصادي لمصر في غاية الصعوبة ومنهار، وأنه من الصعب على ميزانية لا تتجاوز 169 مليار جنيه أن تسد رمق 90 مليون مصري.

وقال السيسي في افتتاح مؤتمر للأطباء الشبان تنظمه القوات المسلحة "ظروفنا الاقتصادية بكل إخلاص وبكل فهم صعبة جدا جدا".

وتضرر اقتصاد مصر- أكثر الدول العربية سكاناً- بشدة على مدى ثلاث سنوات من اضطرابات سياسية أعقبت انتفاضة شعبية في 2011 أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك بعد أن حكم البلاد 30 عاما.

وفي الثالث من يوليو أعلن السيسي عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.

وأثناء رئاسة مرسي التي استمرت عاما دعمت قطر مصر ماليا وبعد عزله تلقت دعما ماليا بديلا من السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت.

وقال السيسي "ممكن جيل أو جيلين يتظلموا عشان بقية الأجيال تعيش أو يلاقوا حاجه" في إشارة إلى أن مصر قد لا تتغلب على متاعبها الاقتصادية بسرعة. وأضاف قائلا "في عمر الدول الموضوع لكي يتحل بياخد سنين سواء بالنجاح أو الفشل".

وقال السيسي: "بلد فيها 90 مليون (نسمة) بيتصرف عليها 165 مليار جنيه فقط.. دا اللي بيتبقى من الموازنة بعد لما بنزل منها عجز الموازنة وخدمة الدين والفايدة، ثم كمان فاتورة الدعم بيتبقى 165 مليار جنيه المفروض يتوزعوا على كل القطاعات: التعليم.. الصحة.. الإسكان.. المواصلات وفرص العمل".

وتسبب العنف السياسي والمشاكل الأمنية التي أعقبت الانتفاضة في هبوط حاد لعائدات مصر من السياحة كما تضررت الاستثمارات الأجنبية.