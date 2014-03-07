تحرك روسي لسد طريق دعم اقتصادي أميركي لأوكرانيا

يسعى مسؤولون روس لإقناع صندوق النقد الدولي على المضي قدما في إصلاحات مقررة بدون الولايات المتحدة، وهو ما قد يعني فقدان واشنطن (حق النقض) الفيتو عند التصويت على القرارات الرئيسية للصندوق.

في حين، تسعى أميركا لتتصدر مشهد الدعم، لتكون في الواجهة. وفي هذا الصدد، وفي تحرك سريع، وافق مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون يدعم ضمانات قروض للحكومة الجديدة في أوكرانيا.

ومن المتوقع أن يناقش مجلس الشيوخ الأميركي الأسبوع القادم مشروعا مماثلا لدعم ضمانات القروض البالغة مليار دولار.

وإذا وافق مجلس الشيوخ عليه كما هو متوقع فإن المشروع سيرسل إلى البيت الأبيض ليوقعه الرئيس باراك اوباما ليصبح قانوناً.

بيد أنه في الجانب الآخر، وزير المالية الروسي أنتون سيلوانوف طرح في وقت سابق على صندوق النقد فكرة دعم اصلاحات أوكرانيا بدون وجود أميركي خلال اجتماع لكبار المسؤولين الماليين في مجموعة الدول العشرين في سيدني.

وأدى إخفاق الكونجرس الأميركي في الموافقة على تمويل صندوق النقد الدولي إلى تعطيل إصلاحات تمت الموافقة عليها في 2010 وتتضمن زيادة موارد الصندوق الي المثلين ومنح المزيد من النفوذ داخل الصندوق للأسواق الناشئة مثل الصين.

والولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي لها حصة مسيطرة من الاصوات في صندوق النقد، وهو ما يعني أن موافقتها ضرورية لتنفيذ أي قرار مهم.

ويتطلب المضي قدما في الإصلاحات بدون واشنطن تغييرات معقدة في قواعد الصندوق لكن المناقشات تظهر مدى الإحباط داخل مجموعة العشرين لإخفاق إدارة الرئيس الأميركي باراك اوباما في كسب الدعم المطلوب من الكونجرس.

ولم يؤكد مصدر ثالث ما إذا كانت روسيا وراء الفكرة، لكنه قال إن مجموعة العشرين وافقت بشكل عام على منح الولايات المتحدة مهلة حتى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي في أبريل نيسان قبل أن تتخذ مزيدا من الإجراءات القوية وهي نقطة أكدها أحد المصادر الأخرى. وطلبت المصادر الثلاثة جميعها عدم الكشف عن هويتها.

وعلى مدى عام حاولت إدارة أوباما الحصول على موافقة الكونجرس على تحويل حوالي 63 مليار دولار من صندوق للأزمات تابع لصندوق النقد الدولي إلى الحسابات العامة للصندوق من اجل تنفيذ التزاماتها لعام 2010.

وتريد وزارة الخزانة الأميركية الآن إلحاق هذا التمويل بحزمة مساعدات مالية لأوكرانيا. وتجادل الوزارة بأن الإصلاحات ستتيح للدول المتضررة من أزمات مثل أوكرانيا اقتراض المزيد من الأموال من الصندوق.

ويقول محللون إن فاتورة أوكرانيا ربما تشكل أفضل فرصة أمام الإدارة الأميركية لإقرار تحويل التمويل للصندوق هذا العام.