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ثروات الأسر الأميركية تقفز فوق الـ80 تريليون دولار

المصدر: واشنطن ـ رويترز
زادت ثروات الأسر الأميركية حوالي 3 مليارات بنهاية العام الماضي
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شهدت ثروات الأسر الأميركية قفزات هائلة وصلت إلى مستوى قياسي جديد في نهاية العام الماضي، مع ارتفاع قيم العقارات وحيازات الأسهم وتضخم الحسابات المصرفية.

وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي إن صافي الثروات زاد بمقدار 2.95 تريليون دولار، ليصل إلى 80.66 تريليون دولار في الربع الأخير من 2013.

وزادت قيم ثروات الأسر من العقارات والسلع الاستهلاكية والودائع المصرفية والأسهم في الأشهر الثلاثة.
وقال مجلس الاحتياطي إن صافي ثروات الأسر الأميركية قفز 14% على مدى العام الماضي مدعوما بزيادة بلغت 5.6 تريليون دولار في قيم الأسهم، وزيادة قدرها 2.3 تريليون دولار في قيم العقارات.

وتباطأ نمو ديون الأسر الأميركية إلى معدل سنوي قدره 0.4% في الربع الرابع من 3.0% في السابق، في حين تراجعت الديون العقارية. وبلغ صافي الديون 13.11 تريليون دولار.

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#الأثرياء, #ثروات, #لائحة أغنياء العالم, #بيل غيتس, #أميركا, #نيويورك, #اقتصاد

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