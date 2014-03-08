السعودية تمنح "الاتصالات الدولي" 5.1 مليون دولار

قدمت المملكة العربية السعودية شيكا بمبلغ 4.1 مليون فرنك سويسري، تعادل 5.1 مليون دولار إلى الاتحاد الدولي للاتصالات، مساهمة في ميزانية الاتحاد.

وقام مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة، السفير فيصل بن حسن طراد، بتسليم الشيك لرئيس الاتحاد الدولي للاتصالات، الدكتور حمدون تواريه، خلال لقائه معه اليوم.

وأكد السفير طراد أثناء اللقاء أن حكومة المملكة تولي اهتماما خاصا بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتعمل على تسخيره لخدمة المجتمع والقطاعات التنموية الأخرى، إضافة إلى تعزيز التعاون والتضامن الإقليمي والدولي في هذا المجال الحيوي.