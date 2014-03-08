سيدتا أعمال تشاركان بانتخابات غرفة الشرقية بالسعودية

تنطلق غداً ولمدة 5 أيام انتخابات مجلس إدارة غرفة الشرقية للدورة الـ17 ، حيث يتوجه الناخبون (من رجال وسيدات الأعمال) المشتركون والمشتركات في الغرفة إلى لجان الانتخابات لانتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة للدورة الجديدة.

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات 21 مرشحاً، منهم ثلاثة 13 مرشحاً عن فئة التجار، بينهم سيدتان، وثمانية مرشحين عن فئة الصناعيين.

وتُعَـدُّ انتخابات مجلس إدارة غرفة الشرقية التي يتم تنظيمها كل 4 سنوات، أهم آلية لاختيار الهيئة المسؤولة عن إدارة طموحات رجال وسيدات الأعمال في المنطقة، والتعبير عن أهداف وتطلعات مشتركي الغرفة من أصحاب وملاك المؤسسات والشركات الاقتصادية بالمنطقة، وتوجيه أداء الغرفة ليكون انعكاسا صادقا لمصالح مشتركيها من رجال وسيدات الأعمال، وعاملا مهما في حل مشكلات مؤسساتهم وشركاتهم، والعمل على تطويرها وتنميتها ورفع كفاءتها، لتسهم على نحو فاعل ومؤثر في خدمة الاقتصاد السعودي.

وحصرت اللجنة المشرفة على الانتخابات الناخبين أي الأعضاء الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في صناديق الانتخابات، وفقاً لسجلات الغرفة في الأعضاء المشتركين بالغرفة من المقيدين في السجل التجاري ضمن دائرة الغرفة، قبل 25/10/1433 هـ وسجلاتهم سارية المفعول المسددين اشتراكاتهم بالغرفة لعام 2012م، قبل 1/9/ 2012اشتراكاتهم بالغرفة سارية المفعول لعام 2014 .

وأقرت اللجنة المشرفة على الانتخابات عدة اشتراطات ومعايير "إجرائية" للمشاركة في عملية الانتخاب، أهمها إحضار بطاقة الدعوة وبطاقة الهوية الوطنية للمنشأة (مؤسسة أو شركة) صوت واحد، وإن تعددت فروعها ويقوم أصحاب المؤسسات الفردية بالتصويت بأنفسهم، ولا يقبل التفويض أو التوكيل ويمكن لصاحبات المؤسسات الفردية أن يقمن بالتصويت بأنفسهن لدى اللجنة النسائية، في الأيام والأوقات المخصصة للسيدات.