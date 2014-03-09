ارتفاع صادرات السعودية غير البترولية 13%

ارتفعت قيمة صادرات المملكة السلعية غير البترولية في يناير الماضي بنسبة 13%، لتبلغ 17076 مليون ريال، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، فيما تراجعت الواردات بنسبة 9.48%، لتبلغ 46511 مليون ريال في الفترة نفسها.

وأوضحت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في بيانها الشهري لوكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم أن نسبة الصادرات غير البترولية بلغت 36.7% من إجمالي قيمة الواردات خلال هذه الفترة، فيما تصدرت صادرات اللدائن والمطاط ومصنوعاتها المرتبة الأولى في شهر يناير الماضي.

وقالت إن قيمة صادرات اللدائن والمطاط ومصنوعاتها بلغت 5925 مليون ريال، تمثل نسبة 34.7% من إجمالي قيمة الصادرات السلعية غير البترولية، واحتلت منتجات الصناعات الكيمياوية وما يتصل بها المرتبة الثانية بقيمة 5466 مليون ريـال بنسبة 32.1%، وجاءت معدات النقل وأجزاؤها في المرتبة الثالثة بقيمة 1689 مليون ريـال بنسبة 9.89%، من إجمالي قيمة الصادرات.

ومثلت واردات المملكة من الآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية وأجزائها أعلى قيمة وبلغت 12674 مليون ريـال بنسبة 27.25% من إجمالي قيمة الواردات، واحتلت معدات النقل وأجزاؤها المرتبة الثانية بقيمة 7662 مليون ريال بنسبة 16.47%، وفي المرتبة الثالثة المعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة 6502 مليون ريـال، تمثل 13.98% من الواردات.

واحتلت الصين المرتبة الأولى من حيث قيمة الصادرات السلعية غير البترولية بنسبة 13.28% من إجمالي قيمة الصادرات، وفي المرتبة الثانية دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 10.23%، تلتها سنغافورة بنسبة 7.17%.

ومن جانب الواردات احتلت الولايات المتحدة الأميركية المرتبة الأولى بنسبة 14.33% من إجمالي الواردات، تليها الصين بنسبة 13.66% ثم ألمانيا بنسبة 7.35%.