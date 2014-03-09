توقعات بانخفاض كبير في سعر هواتف "آيفون 6"

تعتزم شركة "آبل" الأميركية إغراق العالم بأكثر من 90 مليون وحدة من هاتفها المرتقب "آيفون 6"، وهو ما يتوقع أن يكون مرتبطاً بخفض كبير في سعر الهاتف الجديد من أجل منافسة "سامسونج"، خاصة بعد فشل الشركة الأميركية في منع منافستها الكورية من العمل في أسواق الولايات المتحدة، بما يزيد من حدة المنافسة الساخنة بين الطرفين.

وكشفت جريدة "كوميرشال تايمز" الصينية الناطقة باللغة الإنجليزية أن شركة "آبل" الأميركية طلبت من مصنعها في الصين "فوكسكون" إنتاج 90 مليون وحدة من هواتف "آيفون 6" خلال العام الحالي 2014، وهي كمية ضخمة لم يسبق أن تم إنتاجها في هذه المدة الزمنية القصيرة من الطرازات السابقة لهاتف "آيفون"، خاصة وأن الهاتف الجديد "آيفون 6" من المتوقع أن يتم طرحه في الأسواق خلال حزيران/ يونيو المقبل، أي أن هذه الكمية سيتم إغراق الأسواق بها خلال نصف عام فقط.

ونقلت الصحيفة الصينية عن محلل في "سيتي غروب جلوبال ماركت" وهو وي تشين قوله إن "الهاتف الجديد يتوقع أن يتم بيعه بسعر أفضل من الطرازات السابقة".

وبحسب المحلل فمن المتوقع أن ترتفع مبيعات شركة "آبل" من هواتفها الذكية بنسبة 23% خلال العام الحالي 2014، مقارنة مع ارتفاع بنسبة 13% خلال العام الماضي.

ورغم أن غالبية التوقعات تتحدث عن طرح هواتف "آيفون 6" في حزيران/يونيو المقبل إلا أن موقع (BGR) الإلكتروني يتوقع أن يتم طرح الهاتف في وقت مبكر، وقبل حلول الصيف، وهو ما يعني أن "آبل" ربما تستعجل أيضاً من أجل منافسة هواتف "جالاكسي أس فايف" التي ستكون في الأسواق اعتباراً من الشهر المقبل.

وتقول تقارير متعددة إن شركة "آبل" باعت من هواتف "آيفون 5S" أكثر من 50 مليون وحدة منذ طرح الهاتف في الأسواق في أكتوبر من العام الماضي وحتى الآن، وهو ما يعني أن إنتاج 90 مليون وحدة من الهاتف الجديد لا يمكن إلا أن يكون مرتبطاً بطلب كبير، وهو الطلب الذي لا يمكن أن يحدث إلا بخفض السعر وإطلاق الهاتف مبكراً في الأسواق.

وتخوض شركة "آبل" معركة قاسية مع شركة "سامسونج" الكورية أمام القضاء الأميركي حيث إن الشركة الأميركية تتهم منافستها بسرقة العديد من براءات الاختراع، وتبعاً لذلك فإنها تطلب تغريمها ومنعها من بيع منتجاتها في الأسواق الأميركية.

وتشهد مبيعات هواتف "سامسونج" ارتفاعاً في مختلف أسواق العالم بفضل الأسعار الرخيصة التي تمكنت من الحفاظ عليها مقارنة بمنتجات شركة "أبل" الأميركية.