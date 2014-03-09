روسيا مستعدة لمنح القرم مليار دولار قبل الانفصال

قال نائب بارز في البرلمان الروسي إن بلاده مستعدة لمنح مساعدات بقيمة مليار دولار لشبه جزيرة القرم، التي تستعد لإجراء استفتاء للانفصال عن أوكرانيا أو عدمه.

وصرح النائب بافل دوروخين، نائب رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب الروسي (الدوما) للصحافيين في مدينة سيمفروبول عاصمة القرم، أن "الحكومة الروسية خصصت مبلغاً كبيراً من المال يصل إلى نحو 40 مليار روبل (حوالي مليار دولا أميركي)، لدعم تطوير البنية الصناعية والاقتصادية في القرم".

وأضاف أن "هذه المساعدات بشكل أساسي لدعم الشركات المرتبطة بصناعات الدفاع وبناء الآلات وصيانة السفن بما فيها سفن أسطول البحر الأسود الروسي".

وستجري شبه جزيرة القرم استفتاء في 16 مارس في شأن انضمامها إلى روسيا أو عدمه بعد أن سيطر نواب موالون لموسكو على السلطة وتدفقت القوات الروسية على منطقة القرم.

ولروسيا مصالح استراتيجية في القرم، حيث يتمركز أسطول روسيا في البحر الأسود بموجب اتفاق من المقرر أن ينتهي العمل به في 2035 تستأجر موسكو بموجبه الميناء مقابل خفض 30% في سعر الغاز الروسي.