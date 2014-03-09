هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي تعقد اجتماعها السادس

بدأ بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض اليوم الاجتماع السادس لهيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وسينظر الاجتماع في تقرير الأمانة العامة لمجلس التعاون بشأن استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، وآخر المستجدات حول آلية توزيع الحصيلة الجمركية في الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون، وورقة الإمارات العربية المتحدة حول النظام الإلكتروني المقترح لتطوير آلية المقصد النهائي، ونتائج الاجتماع الثالث للفريق المكلف بدراسة الحماية الجمركية، وآخر المستجدات حول دراسة حماية الوكيل المحلي، ونتائج دراسة معاملة منتجات المصانع المقامة في التجمعات الاقتصادية بدول المجلس باستثمارات خليجية.

كما سينظر الاجتماع في توحيد المتطلبات والإجراءات التي تخص البضائع الأجنبية المستوردة في نقاط الدخول الأولى في الاتحاد الجمركي لدول المجلس، ونتائج اجتماعات اللجنة المكلفة بمراجعة تطبيق النظام الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون، ونتائج الاجتماع المشترك الثاني لممثلي هيئة الاتحاد الجمركي مع فريق عمل النظام الضريبي الموحد.