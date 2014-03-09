354 مليار دولار تجارة دبي الخارجية خلال 2013

أعلنت دبي تصاعد النمو في تجارتها الخارجية إلى 1.329 تريليون درهم تعادل نحو 354 مليار دولار خلال العام الماضي بزيادة 94 مليار درهم عن مستواها في عام 2012 البالغ 1.235 تريليون درهم.

وأكد ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في بيان صحافي، أن نمو التجارة الخارجية يأتي مواكباً للنهضة الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات وزخم التطور السريع في دبي بفضل الرؤية المستقبلية الطموحة لقيادتها.

وشهد عام 2013 نمواً في أعداد النزلاء بفنادق دبي بنسبة (10.6%) لتصل إلى 11 مليون شخص، مع ارتفاع عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي ارتفاعا قياسياً بنسبة 15.2% إلى 66.4 مليون مسافر خلال العام ذاته.

وسجلت الإمارة زيادة في عدد الرخص التجارية الجديدة بنسبة 12% تعادل 18.7 ألف رخصة، وبلغ النمو في التصرفات العقارية في دبي 53% لتتجاوز 236 مليار درهم، كما ارتفع حجم مناولة الحاويات في موانئ الإمارة إلى 13.6 مليون حاوية.

وقد استجابت التجارة الخارجية لهذه القفزة في الأداء الاقتصادي لتسجل نمواً يعادل أكثر من ضعفي معدل النمو في التجارة عبر العالم المتوقع أن يصل إلى 2.5% وفقاً لتقديرات منظمة التجارة العالمية.

