60 شركة سعودية تطرح 3650 وظيفة بيوم المهنة الرابع

تشارك أكثر من 60 شركة ومؤسسة سعودية بفعاليات يوم المهنة الرابع بجامعة الملك فيصل، الذي تنظمه يوم الثلاثاء وكالة الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع ممثلة بمكتب الخريجين.

وتقدم الجهات المشاركة، بالفعاليات التي تشهدها مدينة الإحساء، برعاية من محافظها الأمير بدر بن محمد بن جلوي، نحو 3650 فرصة وظيفية في مختلف التخصصات للشباب.

وقال وكيل الجامعة للدراسات والتطوير المكلف الدكتور عبدالرحمن العنقري إن الفعالية المجتمعية التي تقام في رحاب الجامعة للسنة الرابعة على التوالي حققت في الأعوام السابقة نجاحات غير مسبوقة عبر توفير الآلاف من الوظائف التي دفعت بالكثير من الخريجين وبجدارة إلى سوق العمل.

من جهته أكد المشرف على مكتب الخريجين الدكتور مهنا الدلامي أن مثل هذه الفعالية التي تحرص الجامعة على إقامتها كل عام من شأنها توطيد وتعزيز العلاقة بين الجامعة وخريجيها من جهة وبين الجامعة والمجتمع من جهة أخرى.

