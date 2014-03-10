التجارة السعودية تكشف مصنعاً يزوّر بـ"صنع في تركيا"

كشفت الجولات الميدانية لوزارة التجارة والصناعة السعودية، على المصانع الواقعة جنوب جدة قيام أحد المصانع في جدة بتزوير بلد المنشأ لكميات كبيرة من السلع الغذائية، عبر وضع ملصق عليه عبارة "صنع في تركيا".

وضبط المراقبون خلال الجولات مجموعة من المطبوعات المزورة التي يتم استخدامها، فيما تم حجز الكميات المصادرة وإغلاق المصنع، واستدعاء المسؤولين عن المصنع للتحقيق واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وجرى خلال الجولة مداهمة المصنع المتورط، وحجز أكثر من 4000 عبوة غذائية متنوعة ومنتهية الصلاحية.

وتأتي هذه الجولات امتداداً للحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها الوزارة، داعية في بيان صحافي المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم وملاحظاتهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 8001241616 .