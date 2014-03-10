شكوى بـ "تويتر" كشفت مكتباً مخالفاً للعمل بالسعودية

تحرك فريق التفتيش بوزارة العمل السعودية بناءً على شكوى وردت على حساب الوزارة في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ليكتشف مكتباً يقدم خدمات التوظيف بشكل مخالف لقانون العمل.

وكشف مدير عام التفتيش بالوزارة، فيصل العتيبي، أن فرق التفتيش الميدانية التابعة للوزارة وقفت على أحد المكاتب التي تزعم توظيف الباحثين عن العمل في القطاعين العام والخاص تديره عمالة وافدة.

وبادر أحد مفتشي مكتب العمل بالتحري والتأكد من صحة الشكوى في خطوة استباقية للفرق قبل زيارة المكتب الذي يمارس نشاطه من مقر مؤسسة مقاولات، في مخالفة صريحة لنظام العمل.

ويشترط المكتب المزعوم مقابلا ماليا يدفع كرسوم إدارية وتأمينية تصل إلى 1200 ريال، علاوة على دفع نصف راتب شهر حال تأمين وظيفة في القطاع الخاص، وأجر شهر كامل حال الحصول على وظيفة في القطاع العام.

وبحسب بيان صحافي كان الغموض وعدم اتضاح الرؤية أسلوب العمالة الوافدة لإدارة المكتب، فتحركت فرق التفتيش للموقع، وتم ضبط جميع المخالفات التي ظهرت لهم وإحالتها إلى الإدارات المختصة بالوزارة .

ومن ضمن المخالفات ممارسة المكتب لنشاطه في مقر لمؤسسة مقاولات إلى جانب مخالفة أخرى على صاحب المكتب، نظرا لوجود عمالة وافدة تمارس نشاط التوظيف غير المسموح بالعمل به من غير السعوديين.