عمرو موسى: ما يجري عربياً ليس مؤامرة خارجية

اعتبر الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، أن ما يحصل على الصعيد العربي اليوم نتاج فشل داخلي أكثر منه مؤامرة خارجية، داعياً إلى عدم تكرار أخطاء الماضي والانتباه إلى تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع القدرات التنافسية للاقتصاد المصري.

وكرر موسى توقعاته بترشح وزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسي لانتخابات الرئاسة، ليجدد خلال مشاركته في "ملتقى لبنان الاقتصادي" دعمه هذا الترشح.

وقال موسى بحسب بيان صحافي، صدر عن الملتقى إن الفشل الاقتصادي والتنموي خلق عدواً حقيقياً في المنطقة هو الفقر، ما أدى إلى الغضب والثورة وإلى "ما نحن فيه اليوم".

وأضاف إذا نظرنا بشكل حقيقي وواقعي إلى التطورات في المنطقة نجد أن "ما يحصل اليوم في المنطقة ليس ربيعاً في الحقيقة"، معتبراً أن البلدان العربية قصّرت في ملف التعاون والتنمية الاقتصادية.

وشدد على أن القمة الاقتصادية المقبلة يجب أن تتداول في المشاريع الكبرى، مذكراً بالصندوق الذي أقرته القمة عام 2009 برأسمال يبلغ 2 مليار دولار.