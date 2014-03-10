وزيرة التجارة الأميركية تزور هيئة الاستثمار السعودية

تقوم وزيرة التجارة الأميركية بني بريزكر بزيارة الهيئة العامة للاستثمار ضمن وفد يضم 21 شخصية من ممثلي الشركات الاستثمارية الأميركية لمناقشة فرص الاستثمار في إطار جولتها للمملكة خلال الفترة الحالية.

وبحسب بيان صحافي لهيئة الاستثمار تعد الفرص الاستثمارية في المملكة من أبرز الملفات التي تحملها وزيرة التجارة الأميركية خلال برنامج زيارتها الأول منذ تعيينها في مايو الماضي.

وتسعى وزيرة التجارة الأميركية والوفد المرافق لها من رجال الأعمال خلال زيارتهم للمملكة إلى إقامة شراكة اقتصادية مستدامة في المملكة من خلال بناء كيانات ضخمة ذات قيمة مضافة وأساس متين للاستثمار في المملكة.

وبلغ حجم المشاريع في المملكة ضمن الخطط التنموية التي تقوم عليها ولا يزال بعضها قيد التنفيذ ما يقارب 960 مليار ريال، فيما بلغ حجم المشروعات العملاقة منها ما يقارب 700 مليار ريال.

وقد تصدرت المملكة قائمة دول مجلس التعاون الخليجي ودول غرب آسيا من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر, باعتبار المملكة بيئة جاذبة للاستثمار ومن بين أكبر 20 متلقيا للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم.