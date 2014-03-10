40 % من المصريين تحت خط الفقر.. وزادهم الخبز

يعيش حوالي 40% من المواطنين المصريين تحت "خط الفقر" بل إن دخلهم اليومي لا يتجاوز "دولارين" فقط.

وبحسب تقرير للجهاز المركزي في مصر، فإن الدخل المتوسط لهؤلاء لا يتجاوز 12 جنيها مصريا في اليوم، ويعتمدون في حياتهم على السلع المدعومة ويأتي في مقدمتها "الخبز"، فهو زادهم اليومي.

يذكر أن مصر منذ ثورة يناير، تعرضت لأزمات اقتصادية "مهلكة" ورغم كل المحاولات لإنعاش الاقتصاد والدعم الخليجي خاصة من السعودية والإمارات والكويت، لكن مصر لم تستطع تخطي أزمتها حتى يومنا هذا، وتلقت ضربات بين الحين والآخر، خصوصا في قطاع السياحة الذي يتأرجح بين الحين والآخر.

الجدير بالذكر أن حكم محمد مرسي وإن كان قصيرا لكنه أيضا ترك إرثا ثقيلا، أضيف إلى الإرث الذي تركه نظام حسني مبارك، وتحاول الحكومات المؤقتة الخروج من نفق لم يختاروه لكنهم يحاولون ردمه.

من جهة متصلة، قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الاثنين إن تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية بلغ 9.8% على أساس سنوي في فبراير من 11.4% في يناير.

ويتراجع معدل التضخم في مصر منذ أن بلغ أعلى مستوى في نحو أربع سنوات في نوفمبر 2013.