%10 ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي بالخليج

ذكرت نشرة إحصائية أن معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي في دول الخليج ارتفع بنسبة 9.6% ليبلغ 33 ألف دولار في عام 2012 وذلك مع نمو الناتج المحلي الإجمالي في الدول الأعضاء ليصل إلى 1.6 تريليون دولار.

وذكرت النشرة الصادرة عن قطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون أن الناتج المحلي الإجمالي في الدول الأعضاء حقق ارتفاعا في عام 2012 مقارنة بعام 2011 بنسبة 14% ما يضع دول المجلس في مراكز متقدمة في المؤشرات الاقتصادية الدولية.

ولفتت إلى أن دول المجلس تمتلك ثلث الاحتياطي العالمي من النفط وأكثر من خمس الاحتياطي العالمي من الغاز ما يؤهلها لاحتلال المرتبة الأولى عالميا في احتياطي النفط والمرتبة الثانية عالميا في احتياطي الغاز، وكذلك المرتبة الأولى عالميا في إنتاج النفط حيث بلغ إنتاجها من النفط 17.1 مليون برميل يوميا في عام 2012، في حين احتلت المرتبة الثالثة عالميا في إنتاج الغاز بعد أن بلغ إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال 370 مليار متر مكعب.

وقالت إن دول المجلس احتلت المرتبة الرابعة عالميا في قيمة السلع المصدرة، حيث بلغت 935 مليار دولار في عام 2012 فيما بلغت قيمة الواردات 433 مليار دولار.

ووفقا لتلك الارقام فان دول مجلس التعاون تأتي في المرتبة الخامسة عالميا من حيث حجم التبادل التجاري العالمي والذي بلغ في عام 2012 ما قيمته 1.4 ترليون دولار إضافة إلى ذلك احتلت دول المجلس المرتبة الأولى عالميا في حجم الفائض في الميزان التجاري الذي بلغ 502 مليار دولار في عام 2012.